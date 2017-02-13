Yarın İstanbul'da 14 Şubat okullar tatil mi? İstanbul Valiliği son dakika kar tatili açıklaması var mı? İstanbul'da yaşayan yüzbinlerce öğrenci bu soruların yanıtını arıyor. Bir süredir havaların mevsim normallerinde seyrettiği İstanbul'da birkaç gündür soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Dün akşam saatlerinde de bu yağış kar yağışına döndü ve yarın da Meteorolojinin yaptığı son dakika uyarısına göre kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeği, rüzgarın Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YARIN 14 ŞUBAT 2017 OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'a kar yağışının yeniden dönmesi öğrencilerin kar tatili beklentisine neden oldu. Okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili İnternette arama yapmaya başlayan öğrenciler ve velileri aynı zamanda hava durumu raporlarına da bakıyor. Şimdilik İstanbul Valiliği'nden ve Vali Vasip Şahin'den kar tatiliyle ilgili bir açıklama yok. Herhangi bir kar tatili açıklaması olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan günlük tahmine göre, Trakya'nın batı kesimleri dışında, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da son hava tahminlerine göre, kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kar yağışının salı günü de devam edeceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise karla karışık yağmurlu bir hava hakim olacak. Cuma ve hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz altında seyredecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Batı Akdeniz'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların bugün (pazartesi) yoğun kar (21 cm ve yukarı) şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelecek olumsuzluklara (Buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

EGE

Genellikle parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Genellikle parçalı ve çok bulutlu, batısı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin batısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyıları ile zamanla bölge geneli aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Amasya ve Çorum dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.