Yarından itibaren kimlik kartı, pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle kamu verimliliğini arttırma noktasında Bakanlığın ürettiği bazı hizmetlerin yapısında değişiklikler ve sadeleştirmeler yapma kararı aldıklarını belirterek, bu kapsamda öncelikle bir hizmet sunumu envanteri çıkarttıklarını kaydetti. Soylu, bu envanterde yaptıkları incelemelerde sundukları bütün hizmetlerden toplam 2 bin 185 belge istendiğini gördüklerini anlatarak, yaptıkları çalışmalarla bu belgelerden şimdilik 754 tanesini kaldırdıklarını dile getirdi.

YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Birçok açıdan kolaylık sağlayacak uygulamanın devreye girmesiyle vatandaşların pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacak. Böylelikle ehliyetin, nüfusun, pasaportun verileri bilgi için kullanılarak daha daha az belgeye ihtiyaç duyulacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, yapılan bu düzenlemeyle pasaport başvuru noktasının 503 merkezden 761 merkeze, sürücü belgesi başvuru noktasının ise 596 merkezden 690 merkeze çıktığını kaydetti. Soylu, “İnşallah 2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlükleri eliyle gerçekleşecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızla bir hizmete kavuşmuş olacaktır. Özellikle emniyet teşkilatı üzerindeki bürokrasi ve evrak yükü ortadan kalkacak. Burada açığa çıkacak önemli miktardaki emniyet yetkililerimizi asli görevlerinde, özellikle trafik denetlemelerinde kullanmak üzere bir planlama içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.