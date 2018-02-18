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Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale

Ülkenin kara sınırlarından yasa dışı geçiş girişiminde bulunan bin 515 kişi yakalandı.

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Güvenlik güçleri, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bin 515 kişiyi yakaladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Suriye'den bin 356, İran'dan 3, Yunanistan'dan 56 kişi Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince yakalandı. Yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Türkiye'den yasa dışı yollarla sınır ötesine geçmeye çalışan 2 kişi Suriye, 2 kişi Irak ve 96 kişi Yunanistan sınırında yakalandı.

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