Yasin Börü davasında karar çıktı
Yasin Börü ve üç arkadaşının Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili yargılanan 41 kişiden 16'sı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Yasin Börü ve üç arkadaşının Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan 41 kişiden 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
14 sanık için beraat kararı verildi.
3 firari sanığın ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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