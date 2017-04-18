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Yaşlı kadın balkonda ölü bulundu

Karaman’da 78 yaşındaki bir kadın, yalnız yaşadığı evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

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Olay, öğle saatlerinde Alişahane Mahallesi 213 Sokak'ta bulunan Üçler Apartmanının son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına kaldığı öğrenilen 78 yaşındaki Raziye Çelik’in balkonda kıpırdamadan yattığını gören komşuları durumu hemen sağlık ekibi ile polise bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi kapının kilitli olması nedeniyle içeriyi giremeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye balkona uzattığı merdivenle içeriye girdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Böbrek hastası olduğu öğrenilen Raziye Çelik’in ölümünde herhangi bir şüphe bulunamayınca cenazesi yakınlarına teslim edildi. 

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