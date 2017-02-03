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Pilav arabasına el koydular üstüne öldüresiye dövdüler

Kadıköy'de zabıta ekipleri tarafından öldüresiye dövülen Pilavcı Fethi Örsel arabası elinden alınınca zor günler geçirmeye başladı.

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Fethi Örsel 57 yaşında. Geçimini sağlamak için sokaklarda seyyar olarak pilav satıyordu.

Kadıköy'de zabıta ekipleri tarafından öldüresiye dövülen Pilavcı Fethi Örsel arabası elinden alınınca zor günler geçirmeye başladı. Kirasını ödeyemeyen yaşlı adam evinden atıldı. Fethi Örsel'in Kadıköy Belediyesi'ne karşı verdiği hukuk mücadelesi ise sürüyor.

Ekmek teknesini vermek istemedi, zabıtadan dayak yedi.

Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı  

 

 

 

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