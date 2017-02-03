Pilav arabasına el koydular üstüne öldüresiye dövdüler

Mehmet Akif’in Kur’an meali orijinal el yazısı

Mehmet Akif Ersoy’un Kuran Meali’nin Ortaya Çıkış Öyküsü paneline katılan ilahiyatçı yazar Necmi Atik: Benim bulduğum 40 sayfa. Geri kalan bölümüne baktık ama şu an için somut bir şey yok. İnşallah ortaya çıkacaktır.