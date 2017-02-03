Pilav arabasına el koydular üstüne öldüresiye dövdüler
Kadıköy'de zabıta ekipleri tarafından öldüresiye dövülen Pilavcı Fethi Örsel arabası elinden alınınca zor günler geçirmeye başladı.
Fethi Örsel 57 yaşında. Geçimini sağlamak için sokaklarda seyyar olarak pilav satıyordu.
Kadıköy'de zabıta ekipleri tarafından öldüresiye dövülen Pilavcı Fethi Örsel arabası elinden alınınca zor günler geçirmeye başladı. Kirasını ödeyemeyen yaşlı adam evinden atıldı. Fethi Örsel'in Kadıköy Belediyesi'ne karşı verdiği hukuk mücadelesi ise sürüyor.
Ekmek teknesini vermek istemedi, zabıtadan dayak yedi.
Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.