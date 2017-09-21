Hatay'ın Yayladağı kırsalına top mermisi atıldı

3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Pulluyazı Karakolu yakınlarındaki kırsal alana, Beşşar Esad rejiminin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen top mermisi isabet etti.

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri, misliyle karşılık verdi.Suriye sınırındaki Pulluyazı Karakolu, Türkmendağı'na yaklaşık 500 metre mesafede yer alıyor.