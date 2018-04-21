Yeni cumhurbaşkanının ilk işi bürokrasiye neşter vurmak olacak

16 Nisan referandumu sonrası Anayasa’da yapılan değişiklik ile cumhurbaşkanının görev ve yetkileri yeniden düzenlenerek, 104 ve 106. maddelerde kararname çıkarma yetkisi verildi. Anayasa’nın 104. maddesindeki değişiklik ile cumhurbaşkanına, yardımcıları ile bakanları atama ve görevden alma yetkisi tanındı.

SEÇİMDEN SONRA

Yine Cumhurbaşkanı bu madde kapsamında üst kademe kamu yöneticilerini atama, görevlerine son verme ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslarla ilgili cumhurbaşkanı kararnamesi düzenleme yetkisine de sahip oldu. Anayasa değişikliğinin 21 ek maddesi kapsamında cumhurbaşkanı bu yetkilerini seçimler sonrasında kullanmaya başlayacak.

ŞİKAYETLER BİTECEK

24 Haziran seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı seçilen isim çıkardığı kararname ile bürokrasinin nasıl şekilleneceğine de karar vermiş olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bürokratların da bizim hızımıza ayak uydurması gerekiyor” diyerek sık sık bürokratlara yönelik aldığı şikayetleri gündeme getirdi. Yeni sistemde kararname çıkartma yetkisi tanınan seçilecek cumhurbaşkanının ilk işi bürokraside yapılacak yeni bakanlık ihdası ya da birleştirilmeleri, bürokrasiye yönelik atama yöntemleri olacak.

(Yeni Şafak)