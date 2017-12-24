Yeni KHK ile ihraç edilenler arasında Kürklü ve Güntepe de var

Olağanüstü Hal kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığı'ndan da 20 kişi ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler arasında, bir dönem Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kaymakamı olan Kadir Güntepe de yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Güntepe'nin, şifreli haberleşme programı ByLock'a 27 Ağustos 2014 tarihinde giriş yaptığını ve 483 kez kullandığı iddia edilmişti. Güntepe Beytüşşebap'ta Jirki Aşireti tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin protesto edildiği gösteride de konuşma yapmıştı.

ESKİ VALİ KÜRKLÜ DE İHRAÇ EDİLENLER ARASINDA

İhraç edilenler arasında FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski Burdur Valisi Hasan Kürklü de bulunuyor.

Burdur Valiliği görevini 2014-2016'da yürüten Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Kürklü, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül 2017'de açığa alınmıştı. İstanbul'da 29 Eylül 2017'de gözaltına alınan Kürklü'nün, Burdur Valisi olarak görev yaptığı dönemde kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" olduğu tespit edilmişti.