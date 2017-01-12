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Yeni müfredat açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın yeni müfredatı açıklayacak.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın yeni müfredatı açıklayacak.

Açıklamanın ardından 51 eğitim programı kamuoyu ile paylaşılacak.

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