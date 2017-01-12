Yeni müfredat açıklanıyor
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın yeni müfredatı açıklayacak.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın yeni müfredatı açıklayacak.
Açıklamanın ardından 51 eğitim programı kamuoyu ile paylaşılacak.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın yeni müfredatı açıklayacak.
Açıklamanın ardından 51 eğitim programı kamuoyu ile paylaşılacak.
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