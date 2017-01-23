Yeni müfredatta resim, müzik ve görsel sanatlar ön planda olacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ilkokul, ortaokul ve liseler için hazırlayıp öneriye açtığı müfredat taslağına göre, öğrenciler Türk sanatçıları daha yakından öğrenecekler. Ortaöğretim görsel sanatlar taslak öğretim programı kapsamında, 10'uncu sınıfta 'Görsel Sanat Kültürü' ünitesinde öğrenciler geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcilerini tanıyacak. Ebru sanatçısı Mustafa Esat Düzgünman, ebru ve hat sanatçısı Necmettin Okyay, tezhip sanatçısı Rikkat Kunt, minyatür sanatçısı Matrakçı Nasuh, Nakkaş Osman, Levni, Süheyl Ünver, çini sanatçısı Hafız Mehmet Efendi ve Faik Kırımlı'nın eserleri anlatılacak.

Çağdaş Türk resim sanatının da konu edileceği derste, döneme damgasını vurmuş duayen isimlerin eserleri işlenecek. Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam olarak tanınan Mihri Müşfik'in yanı sıra çağdaş Türk resimleriyle bilinen Hale Asaf, Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer, Ferruh Başağa, Burhan Doğançay, Neşe Erdok, Turan Erol ve Süleyman Saim Tekcan'ın sanatsal üslupları hakkında bilgi verilecek. Türk resminde, Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ressam Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Namık İsmail, Nazmi Ziya Güran, Refik Epikman gibi ressamların eserleri de ders kapsamında olacak.

'Görsel Sanatlarda Biçimlendirme' ünitesinin 'Fotoğraf Sanatı' başlığında ise tarihsel süreç içerisinde öğrencilerin fotoğraf sanatında kullanılan araç-gereç ve malzemeleri tanıması sağlanacak. Bu derste Ara Güler, Şakir Eczacıbaşı, Sıtkı Fırat, Naciye Suman, Hannah Collins gibi ünlü fotoğraf sanatçıları ve eserleri tanıtılacak. (Sabah)