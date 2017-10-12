Yeni SİHA’lar İdlib'de

İHA ve SİHA'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği günden bu yana, terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline geldi
Her biri 4 adet akıllı mühimmat taşıyabilen yeni seri 8 adet SİHA'mız TSK'mıza teslim edildi, semalarımızda yerlerini aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.