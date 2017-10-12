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Yeni SİHA’lar İdlib'de

İHA ve SİHA'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği günden bu yana, terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline geldi.

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İHA ve SİHA'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği günden bu yana, terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline geldi

Her biri 4 adet akıllı mühimmat taşıyabilen yeni seri 8 adet SİHA'mız TSK'mıza teslim edildi, semalarımızda yerlerini aldı.

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