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Yenibosna'da palalı genç alarmı

Yenibosna'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar otobüs durağında eli palalı yarı çıplak genci görünce panik yaşadı.

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O anlar kameralara saniye saniye yansırken, palalı gence silah çeken polis bir süre sonra şahsı ikna ederek, polis merkezine götürdü.
 
Yenibosna, Kuleli otobüs durağında sabah işe gitmek bekleyen vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Elinde pala tabir edilen kesici alet ile yarı çıplak halde ortalarda dolaşan şahıs, yolun ortasına çıkarak, trafiği de bir süre olumsuz etkiledi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ilk başta tedbir amaçlı silah çektiği şahsı yaklaşık 15 dakikalık diyaloğun ardından ikna ederek gözaltına alındı.
 
 

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