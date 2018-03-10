Yerli imkanlarla geliştirilen hayat kurtaran sistem: Özışık CMDS
Yerli imkanlarla ASELSAN tarafından üretilen ÖZIŞIK Sistemi 2006 yılından beri TSK envanterindeki 350’den fazla hava platformunda aktif olarak kullanılan ve kendini operasyon bölgesinde ispat etmiş bir sistem. Ayrıca ÖZIŞIK sistemi yurt dışına da ihraç ediliyor.
- star.com.tr
Karşı tebdir atma sistemleri savunma amaçlı kullanılan elektronik harp karşı tedbirlerindendir. Feda edilebilir yükler atarak düşman hava savunma silah sistemlerini yanıltmak maksadıyla kullanılır. Konvansiyonel chaff ve flare günümüzde en yaygın şekilde kullanılan sistemlerdir. Karşı tedbir atma sistemleri hava aracı tarafından çekilmeyen RF(Radyo frekansı) sahte hedefler atabilme imkân ve kabiliyetine de sahip.
ÖZIŞIK Karşı Tedbir Atma Sistemi:
• Tehdit tespiti sonrası hızlı reaksiyon
• Tamamen programlanabilir Görev Veri Dosyası mimarisi
• Sayısal kokpite entegre edilebilir tasarım
• Süit Merkezi Yönetim Birimi ile tehdide özel optimum karşıtedbir tekniğinin uygulanması
• Yoğun tehdit ortamında pilot için minimum iş yükü
• Otomatik, Yarı-Otomatik, Manüel ve By-Pass çalışma modları
• Eş zamanlı atım
• RF ve Elektrooptik güdümlü füzelere karşı çok sayıda Chaff/Flare atım programı
• Sürekli envanter izleme ve kritik mühimmat sayısında uyarı bildirimi
• By-pass hatları ile maksimum yedekleme
• Otomatik hatalı atım algılama ve aynı cins başka bir mühimmatla telafi
• Standart NATO kartuşları ve muadilleri ile uyumluluk
• Ayrık hat aktivasyonu seçeneği ile çok hızlı reaksiyon
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