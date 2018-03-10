Yerli imkanlarla geliştirilen hayat kurtaran sistem: Özışık CMDS Yerli imkanlarla ASELSAN tarafından üretilen ÖZIŞIK Sistemi 2006 yılından beri TSK envanterindeki 350’den fazla hava platformunda aktif olarak kullanılan ve kendini operasyon bölgesinde ispat etmiş bir sistem. Ayrıca ÖZIŞIK sistemi yurt dışına da ihraç ediliyor.