Yeşil Yol, 2018’de tamamlanacak

Karadeniz'de 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak Yeşil Yol Projesi'nde son viraj dönülüyor. Projenin bin 800 km'lik bölümü tamamlanırken kalan 800 km'lik kısım ise önümüzdeki yıl bitirilecek. Toplam yatırım maliyeti 700 milyon lira olarak hesaplanan yol tamamlandığında, bölgenin sosyo- ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Bölgede istihdam önemli oranda artacak.

DEĞERLER KORUNUYOR

İlk kazmanın 2013'te vurulduğu proje Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Samsun, Artvin, Bayburt ve Tokat'ın yaylalarını birbirine bağlayacak. Çevre hassasiyetlerinin ön plana çıktığı projede, çalışmalar mevcut yolların standardının yükseltilmesinden ibaret olacak. Doğu KaradenizTurizm Master Planı'nda yer alan hedefler çerçevesinde hareket edilen projede doğal ve tarihi değerlerin korunması, yerel mimariye ve malzemelere uyumun sağlanması, koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi konularında hassasiyet gösteriliyor. Sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesi ve çevreye yönelik olumsuz etkilerin asgari düzeye indirilmesi hedefleniyor. Teklif edilen yol projelerinin plan çerçevesinde belirlenecek yeşil yol güzergâhı kapsamında geliştirilmesi ve kapsama çok ihtiyaç bulunmuyorsa yeni yol yapımı işi alınmaması da hedefleniyor.

BETONARME BİNA YASAK

Güzergâh üzerinde 33 turizm merkezi ve 5 adet Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi yer alıyor. Bu merkezlerin imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İller Bankası ile beraber yapılıyor. Bölgede yatay ve doğayla bütünleşmiş taş ve ahşap yapılar inşa edilmesi öngörülürken, yapılan restoran, konaklama tesisleri ise yeşilin arkasına saklanacak. Öte yandan bölgede turizm sektörü için bir işgücü analizi de yapılacak. Turizm sektöründeki işverenlere, yöneticilere ve çalışanlara yönelik eğitim ve seminerler düzenlenecek.

ÇEVRE DOSTU 6 KURAL

Hükümet Yeşil Yol'un yapımında uygulanan ana temel kuralları ise şöyle belirledi:

* Doğayı tahrip etmeyen iş makineleri ile çalışılacak

* Yol yapılırken çıkan malzeme kırılıp tekrar aynı yolda kullanılacak

* Yolun fiziki güvenliği oluşturulacak

* Projelerde üst kotlarda yol kaplamasında doğaya uyumlu malzeme seçilecek

* Güzergâh boyunca dere geçişlerinde su temizliği muhafaza edilecek

* Sanat yapıları doğa ile uyumlu ve doğaya zarar vermeyecek şekilde yapılacak.

GİRESUN ADASI TURİZME AÇILIYOR

Doğu Karadeniz'de üzerinde insan yaşayabilen tek ada olan, ikinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Giresun Adası da turizme açılacak. Giresun Adası Botanik Bahçe Projesi için Giresun İl Özel İdaresi tarafından sunulan proje teklifine 6 milyon lira ödenek tahsis edildi. (Sabah)