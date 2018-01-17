Yiğit Bulut: Daniel Pipes gibi çok düdükçü var Türkiye’de

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında küresel dünya denkleminden Türkiye’yi çıkarmaya çalışan her türlü girişimin, planın içerideki maşası görevini üstlenen kişilere sert eleştirilerde bulundu. Bulut, Türkiye ve İslam dünyası aleyhine yazılarıyla meşhur yazar Daniel Pipes’a gönderme yapıp “düdükçü”(Piper) olarak tarif ettiği bir gazeteciyi isim vermeden eleştirerek “Daniel Pipes gibi çok düdükçü var Türkiye’de. Bir gazetenin köşe yazarı bir televizyonda açıklama yapıyor, hatta sesini göndermişler; ‘Türkiye’de demokratikleşme olabilmesi için ilk adım olarak Tayyip Erdoğan’ın siyasetten pasifize edilmesi lazım’ diyor." dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

ABD’NİN TERÖR ORDUSU

Bugün artık açık ve seçik Amerika’nın ne yapmaya çalıştığı, Amerika’nın Türkiye’nin güneyinde 30 bin kişilik bir silahlı kuvvet oluşturmaya çalıştığı, teröristleri devşirerek devşirme bir terör ordusu kurmaya çalıştığı artık açık ve seçik, net olarak ortaya çıktı. Şimdi bugünden itibaren hiç kimse bunu inkâr edemez.

İSTİLA PLANI

Sayın Cumhurbaşkanımız ABD’nin YPG-PYD ile terör ordusu kurmasıyla ilgili birçok açıklama yaptı. NATO genel sekreteri "bize de bir bilgi verilmedi" dedi. Sonra Amerika’dan bir binbaşı açıklama yaptı “bizim böyle bir niyetimiz yok, yapmadık etmedik” gibi bir sürü şey söyledi ama tamamen yuvarlak laflar kullandı. Sayın Bahçeli’nin grup toplantısı konuşması da çok önemliydi. Özellikle bir istila planından bahsetti, bu istila planıyla birlikte Amerika’nın bu kurmaya çalıştığı ordu. Türkiye’nin çevresinden nasıl bir askeri güç oluşturulmaya çalışıldığı, içerden birilerinin durup dururken çıkıp da makul adam akil adam, akıllı adam rollerine bürünmeleri, işte bu gazetedeki arkadaş gibi büyü teori ortaya atanların seçilmiş Cumhurbaşkanının pasifize edilmesi teklifi ki bu resmen darbe teşvikidir.

DANIEL PIPES GİBİ DÜDÜKÇÜLER

Daniel Pipes gibi çok düdükçü var Türkiye’de. Bir gazetenin köşe yazarı bir televizyonda açıklama yapıyor, hatta sesini göndermişler; “Türkiye’de demokratikleşme olabilmesi için ilk adım olarak Tayyip Erdoğan’ın siyasetten pasifize edilmesi lazım” diyor. Bu arkadaş çok eskilerden beri hani sol sağ diye ayırıyorlar ya, sağ tarafta kalan biri, yazar olarak, görüş olarak ve uzun yıllar da Tayyip Erdoğan’ın peşinde dolaşan bir arkadaş.

FETÖ’nün ağzına hangi söylem veriliyorsa bu adamların ağzına hangi söylem veriliyorsa Türkiye’nin güneyinde birileri durup dururken terör ordusu kurmaya neden çalışıyorsa, düdükçü Daniel gibi adamlar, bütün bu düdükçüler belli bir planın peşinde.