Yiğit Bulut: Engel olanlar vatana ihanet etmekle aynı eş değer adımı atarlar

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında anayasa değişiklik teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin referandum yoluyla halka götürülmesine karşı çıkan CHP ve HDP’nin tutumuna tepki gösteren Yiğit Bulut “Bu paketin halka sorulmasına engel olanlar vatana ihanet etmekle aynı eş değer adımı atarlar. Eğer bir siyasi parti halkın karar vereceği bir referandumdan korkuyorsa, eğer bir siyasi parti halkın karar vermesi adına referandum yolunu açmaktan korkuyorsa bana göre o siyasi partinin de o vekillerin de siyasi varlığı düşmüş demektir. Hiçbir siyasi parti halka sorulmasına engel yönünde varlığını ortaya koyamaz.” dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

VEKİLİN GÖREVİ HALKIN SON KARARI VERMESİNE YOL AÇMAKTIR

İnsanların farklı fikirleri, siyasi görüşleri olabilir. Karşı çıkılması doğaldır. Benim anlayamadığım başka karşı çıkış var ki bu doğal değil. Halka sorulmasına neden karşı çıkıyorsunuz. TBMM’de herkes fikrini söylüyor, herkes siyasi görüşü doğrultusunda yeni anayasa paketiyle ilgili fikirlerini dile getiriyor. Ama bir de halk var. Halkın o kürsüye çıkma şansı yok. Halk vekilini oraya göndermiş. Bu işin sonunda gerçekten demokrasiye inanıyorsak, gerçekten demokrasiyi hissediyorsak birde gidip bunu halka sormamız gerekiyor. Dolayısıyla halka sormaktan bu kadar korkmanın anlamı yoktur. Halka sormanın önünü kesmek amacıyla “göreceksiniz biz orada cephe savaşı yapacağız. Maddeleri engelleyip geçirtmeyeceğiz” şeklinde açıklamalar yapıldı. TBMM’dekiler asıl değil vekil. Kimin vekili halkın vekili. Asıl kim, halk. Her vekil son olarak aslına sormak zorundadır. Her vekil aslına sorulmasına izin veren yolu açtırmak zorundadır. Ben anlayamıyorum bazı siyasi partilerin ve bazı vekillerin görüşlerini. Nasıl olurda halkın fikir beyan etmesini veya halkın sandığına gitmesine engel olacak şekilde bu tip bir yola girerler, ben bunu anlayamıyorum. Vekilin görevi halkın doğrudan olayın içine girip son kararı vermesine yol açmaktır. İçerikle ilgili beğenirsiniz beğenmezsiniz, katılırsınız katılmazsınız ama halka sorulmasıyla ilgili vekil sıfatını taşıyan bir insanın halkın vekili sıfatıyla ‘hayır bunun halka sorulmasına izin veremeyiz’ demesi benim anlayamadığım kısmı. Eğer bir siyasi parti halkın karar vereceği bir referandumdan korkuyorsa, eğer bir siyasi parti halkın karar vermesi adına referandum yolunu açmaktan korkuyorsa o siyasi partinin de o vekillerin de bana göre siyasi varlığı düşmüş demektir. Hiçbir siyasi parti halka sorulmasına engel yönünde varlığını ortaya koyamaz.

BU PAKETİN HALKA SORULMASINA ENGEL OLANLAR VATANA İHANET ETMEKLE AYNI EŞ DEĞER ADIMI ATARLAR

Referanduma gidilmesinden bu kadar korkulmasını anlayamıyorum. Bırakın içerikle ilgili tartışmayı, halk karar verecek. Referanduma gitmekten niye bu kadar korkuyorsunuz? Bu paketin halka sorulmasına engel olanlar vatana ihanet etmekler aynı eş değer adımı atarlar. Pakete destek olun, arkasında durun demiyorum. Halka sorulmasına engel olanlar diyorum, Halk hayır desin konuyu kapatalım, bir daha da açmayalım. Ama halka sorulmasına engel olanlar bu vebalin altında kalırlar ve bunu ödeyemezler. Tarih onları yazar. Bir vekil gelip ‘ben Türkiye’ye sahip çıkmaya geldim’ diyor. Senin Türkiye’ye sahip çıkmana kimsenin ihtiyacı yoktur. Halk Türkiye’ye sahip çıkar. Senin görevin bir vekil olarak halkın sahip çıkması için halka gidecek yolu açmak. Ben vekil olsaydım halka gidecek olan her yola evet derdim.

Referandumdan kaçan sandıktan kaçan halktan kaçan mutlaka başka bir ajandası olduğu için bunu yapıyordur. Hiç ajandası olmayan içinde hiç başka bir plan işletmeyen kafasının arkasında başka şeyler kurgulamayanlar halktan kaçmazlar. Gideriz halka halk der ki ben bu sistemi istemiyorum, başımızın üstünde yeri var. O günden sonra kimse dile bile getiremez. Referandumda halk derse bu paketi al koltuğunun altına koy yoluna devam et ben bunu istemiyorum. Kimse bir daha gündeme dahi getiremez. Ama halka gitmeden halk ne biliyor ki biz karar verelim böyle de konuşmalar var. Köşe yazarlarında da var, partilerin ileri gelenlerinde de var. Halk fikir sahibi değil ki nasıl karar versin diyenler var. Halk her konuda fikir sahibidir. Halk her zaman en güzelini yapar bilir.

İNGİLİZLERİN BİZE DAYATTIĞI BU YALAN SİSTEM DEĞİŞİYOR

2001'de Kemal Derviş'li bir kurguyu Türkiye'ye dayattılar ve 2002 seçimlerinde Kemal Derviş'in çıkması için içerde medya holdingler patronlar köşkler yalılar hepsinde günlerce toplantılar yapıldı. Ne oldu, halk dediki ‘ben Kemal Derviş ile hiç bir hükümeti istemiyorum ben Recep Tayyip Erdoğan'ı getiriyorum.’ Halkın sağduyusu bilinci bilinçaltı inanın herkesten daha iyi çalışır. Sistem değişiyor. İngilizlerin Türkiye'ye 1938'den sonra dayattığı yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra İngilizlerin Türkiye'ye dayatarak 1946 devalüasyonundan sonra istedikleri elde ettikleri bu sanal sistem yani hükümetlerin ömrünün ortalama 18 ay olduğu Türkiye'nin hükümet çıkartamadığı siyasi istikrarın olmadığı bu sistem İngilizlerin bize dayattığı bu yalan sistem değişiyor. Türkiye'de istikrarın sistemin içinden geldiği istikrarın sistemle birlikte ortaya çıktığı ve hangi siyasi görüşten olursa olsun koalisyon hükümetinin medya patronu veya bankalar karşısında ceketi ilikli duran 3 milletvekilini çektiği zaman düşen başbakanı değil yüzde 50+1 oyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanlığı sistemi geliyor. Yüzde 50+1. Türkiye'deki en büyük sorun yerleşik düzenin bu sistemi istememesinin en büyük nedeni bu. Çünkü bir daha koalisyon hükümeti olmayacak Türkiye'de. Bir koalisyon kurgulayamayacaklar. Koalisyon olmadığı zaman istikrarsızlık olmayacak.