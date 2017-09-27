Yiğit Bulut: Erdoğan ve Putin hedefte

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber TV'de Hasan Kurtulmuş'un sunduğu Derin Analiz programında küresel düzende belli bir ideolojinin aksine hareket edenlerin hedef alındığına işaret ederek “Bugün bakıyorsunuz Rusya neden hedef, 1997 yılında Beyaz Saray’a tavsiye edilen Neocom belgesi, yeni bir yüzyılın strateji belgesi ki Türkiye’de ilk ben deşifre ettim. Burada TSK’ya saldırılacağı yazıyor. Rusya’ya saldırılacağı yazıyor. Bakın bugün Erdoğan hedef, Putin de hedef niye çünkü dünyada bükemedikleri iki bilek var” dedi.

Yiğit Bulut'un konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler şöyle...

“AVRUPA’NIN KİME NE SÖYLEYECEK LAFI VAR ARTIK”

Naziler, Aşırı sağcı ırkçı parti Meclis’e girdi. Naziler koalisyona destek vermezlerse Almanya’da koalisyon kurulamıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani insan haklarıydı, hani egaliteydi, eşitlikti, hani kardeşlikti, hani liberteydi. 11930’lardan sonra ilk defa Nazi’ler Meclis’e girdi. Hitler neyse o parti de o Almanya’da. Baktığınız zaman Avrupa’nın kime ne söyleyecek lafı var artık. Birçok Avrupa ülkesinde aşırı sağcı partiler Meclis’e giriyor, sandalye alıyorlar. Nerde eşitlik, adalet.. Hisseli Harikalar Kumpanyası, bu tiyatroda çöküyor artık.

“ERDOĞAN VE PUTİN HEDEFTE”

Amerikada öyle bir Neocom yapı var ki Amerika nefes alamıyor, bunu da altını çizerek söylemek gerekiyor. Bugün bakıyorsunuz Rusya neden hedef, 1997 yılında Beyaz Saray’a tavsiye edilen Neocom belgesi, yeni bir yüzyılın strateji belgesi ki Türkiye’de ilk ben deşifre ettim. Burada TSK’ya saldırılacağı yazıyor. Rusya’ya saldırılacağı yazıyor. Bakın bugün Erdoğan hedef, Putin de hedef niye çünkü dünyada bükemedikleri iki bilek var.

“DÜNYADA 2.5 LİDER VAR”

Obama çok büyük hatalar yaptı. Obama iktidara geldiği zaman bir yazı yazmıştım, Dünyada 2.5 lider var diye. Bana kızdılar her türlü protestoyu ettiler. Obama iktidarı bittikten sonra gelip bana “haklıymışsın” dediler. Bunu Amerikalılar dedi çoğu haklıymışsın diye. Ben orada dedim 3 lider olsaydı, Obama, Erdoğan ve Putin gibi keşke üzerine düşeni yapsaydı bugün dünya faklı olurdu.

“CÜCELER DEVLERİ BAĞLAR, TÜRKİYE BİR DEVDİR”

Güliver cüceler ülkesinde, Güliver’i yere yatırmış cüceler o vaziyette… Bu olay aslında sosyolojik siyasal olaylara uygulanabilecek bir şemadır. Cüceler devleri bağlar, Türkiye bir devdir ve Türkiye’yi son iki yüzyılda cüceler bağladı. Bugün Türkiye bir dev olduğunun farkına varmaya başladı. Bu coğrafyadaki büyükler uyanmaya başladı, bu çok önemli. Bu coğrafyadaki büyükler bir araya gelebilirse, özellikle Türkiye bir dev olduğunun farkına vardığı zaman ki vardı ve yola çıktı. Çevredekilere baktığınız zaman çoğu aslında bir hikaye, ayak altında dolaşanlar. Yok peşmergeymiş, X’miş, Y’imiş... hikaye.

"BUNU YAZABİLMEK İÇİN NOSTRADAMUS OLMAK LAZIM"

Gezi olaylarını FETÖ’nün planladığı ortaya çıktı, aşikar; belgelerle, mahkemelerle. Şimdi bir kişi Gezi olayları çıkacak, Taksim parkı yanacak diye 9 ay önce nasıl yazı yazabilir. Eğer FETÖ’den bilgiyi almadıysa içeriden. Baktığınız zaman fitne içeride. İsimleri söylemiyorum çünkü benim için isimler önemli değil, onar benim için yok hükmünde. Türkiye’nin Tahrir Meydanı neresi olacak, Türkiye’de gezi olayları olaca, Taksim Parkı yanacak… Bunu bilmek için Nostradamus olmak lazım.