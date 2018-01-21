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Yıldız Dağı’nda Tük bayrakları eşliğinde meşaleli kayak

Türkiye'nin yeni kayak merkezlerinden Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 sporcu Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde kayak yaptı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Yıldız Dağın'da düzenlenen etkinlikte sporcular, Türk bayraklı ve meşaleler ile kaydı. Sporculara Sivas Valisi Davut Gül de eşlik etti.

Vali Gül, Yıldız Dağı kayak tesislerinde gece kayağına katılmanın keyfini yaşadıklarını aktardı.

Bu yıl karın geç geldiğini belirten Gül, "Sezonumuz genelde aralık ayında açılıyordu. Hava şartları ocak ayında bizlere kayak yapma imkanı sundu. Önümüzdeki hafta ilimizde yoğun bir kar yağışı bekliyoruz, inşallah mart ayına kadar tesisimiz vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

 

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