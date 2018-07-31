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YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlara, 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

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ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlara, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. 

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