YKS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlara, 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.
- AA
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlara, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
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