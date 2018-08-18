Periscope Y.Malatya Fenerbahçe canlı izle SSL canlı yayın şifresiz Yeni Malatyaspor Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe canlı yayın için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligin 2. hafta karşılaşması Y.Malatya FB Periscope canlı yayın şifresiz izleme yolları haberimizde bulunuyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica’ya elenerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor’u mağlup etmişti. Yeni Malatyaspor ise ilk hafta Göztepe deplasmanında 3-1 galip gelerek lige galibiyetle başlamıştı. Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor’u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak. Geçen sezon son 8 maçında puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk haftasından da sahadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart’ta Akhisarspor’a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor’u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak. Geçen sezon son 8 maçında puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk haftasından da sahadan 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart’ta Akhisarspor’a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

İŞTE İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Rahman Buğra, Ahmet Yıldız, Guilherme, Aleksic, Pereira, Adem, Khlaid

F.Bahçe: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Mehmet Ekici, Ayew, Barış Alıcı, Slimani

Hedef 10'da 10

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak.

Geçen sezon son 8 maçında puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk haftasından da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Slimani forma bekliyor

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Malatya deplasmanında forma bekliyor.

Teknik direktör Phillip Cocu, 30 yaşındaki golcü futbolcuyu hazır görmesi durumunda forma şansı verecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı yarın da forma giyemeyecek.

Malatya ekibinde ise geçen hafta kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe karşısında kadroda olmayacak.

Yeni Malatyaspor'a puan vermedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk defa geçen sezon mücadele eden rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazandı.

Lig tarihinde ilk kez geçen sezon karşılaşan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da 3-1, deplasmanda ise 2-0 yenmişti.