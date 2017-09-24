Yoğun bakımdaki İrem Derici'den ilk görüntü

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakımında bağırsak enfeksiyonu tedavisi görüyor. Derici, dün sosyal medya hesabından hayranları için son durumunu içeren bir mesaj yayınladıktan sonra, şimdi de yoğun bakımda yatarken ki halini hayranları ile paylaştı. Görüntüde, şarkıcının yorgun olduğu ve hayranlarına el salladığı görülüyor.