Yoğun bakımdaki İrem Derici'den ilk görüntü
Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgi verdikten sonra, yoğun bakımdaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde, Derici'nin yorgun olduğu ve el salladığı görülüyor.
- İHA
Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakımında bağırsak enfeksiyonu tedavisi görüyor. Derici, dün sosyal medya hesabından hayranları için son durumunu içeren bir mesaj yayınladıktan sonra, şimdi de yoğun bakımda yatarken ki halini hayranları ile paylaştı. Görüntüde, şarkıcının yorgun olduğu ve hayranlarına el salladığı görülüyor.
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