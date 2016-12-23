Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara kumanya dağıtıldı

Adana-Ankara otoyolunun Pozantı mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana-Ankara otoyolunun Pozantı mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pozantı ilçesi Tekir mevkisinde yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda karayolları ekipleri çalışma yaptı.

Çalışmalar sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Pozantı Kaymakamlığı ile Pozantı Belediyesi ekipleri bekleyen araç sürücüleri ve vatandaşlara kumanya dağıttı.

Karayollarının temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Öte yandan, otoyolun bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA