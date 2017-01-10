Yoğun kar yağışı tekne batırdı

Sarıyer'de kıyıya bağlı tekne yağın karın ağırlığına dayanamayarak battı. Tekneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da aşırı yağış tekne batırdı. Sarıyer'de kıyıya bağlı tekne dün geceden beri yağan karın ağırlığına dayanamadı. Tekne yan dönerek battı. Olay yerine itfaiye çağrılırken, vatandaşlar batan tekneyi kurtarmak için yoğun çaba sarfetti.Kurtarma çalışmaları devam ediyor.