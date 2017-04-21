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Yola el yapımı patlayıcı döşeyen PKK'lı teröristler çıkan çatışmada öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde askeri araçların geçeceği bölgeye el yapımı patlayıcı döşeyen 2 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

  • DHA
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Kuzey Irak'tan giriş yapan 2 PKK'lı terörist, Çukurca'nın Çayırlı-Işıklı Tepe bölgesinde askeri araçların kullandığı yola el yapımı patlayıcı döşedi. Bölgedeki Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin PKK'lı teröristleri tespit etmesi üzerine de operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, yola döşedikleri el yapımı patlayıcı da, önlem alınarak imha edildi.

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