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Sivas'ta yolcu valizinden mayın çıktı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arama yapılan yolcu otobüsünde bir yolcuya ait valizin içerisinde 2 adet anti personel mayını bulundu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında Iğdır'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada C.A. isimli yolcuya ait valizin içerisinde 2 adet anti personel mayını ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. C.A.’nın terör örgütleri ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

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