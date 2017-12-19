Sivas'ta yolcu valizinden mayın çıktı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde arama yapılan yolcu otobüsünde bir yolcuya ait valizin içerisinde 2 adet anti personel mayını bulundu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında Iğdır'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada C.A. isimli yolcuya ait valizin içerisinde 2 adet anti personel mayını ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. C.A.’nın terör örgütleri ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
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