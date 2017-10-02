Yönetmen Kaplanoğlu: Bunun adı açık bir faşizmdir
Yönetmen Semih Kaplanoğlu, '24. Uluslararası Adana Film Festivali' ödül töreninde elini sıkmayan sunucu Meltem Cumbul'un tavrına ilişkin 'Nefret düşünceye, inanca, farklı olana yöneldiğinde bunun adı açık bir faşizmdir.' dedi.
- AA
Yönetmen Semih Kaplanoğlu, "24. Uluslararası Adana Film Festivali" ödül töreninde elini sıkmayan sunucu Meltem Cumbul'un tavrına ilişkin açıklama yaptı.
"Buğday" filmiyle festivalde "FİLM YÖN En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazanan Kaplanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşüncelerinin ve duruşunun, filmlerinden, yazılarından ve kitaplarından herkes tarafından bilindiğini söyledi.
"Toplumun vicdanına bırakıyorum"
Bugün Las Vegas'ta yaşananların altında da benzer bir "farklı olanı düşmanlaştırma" ve nefretin yattığına işaret eden Kaplanoğlu, şunları dile getirdi:
"Adana'da işlenen nefret suçunun, öncelikle bir insanın varoluşuna karşı işlenmiş bir suç olduğunu düşünüyorum. Nefret düşünceye, inanca, farklı olana yöneldiğinde bunun adı açık bir faşizmdir. Sadece kendini, kendi düşüncesini değerli gören ve putlaştıranlar toplumsal kutuplaşmaya hizmet ediyorlar. 15 Temmuz darbesini, işledikleri nefret suçlarıyla devam ettirmeye çalışanları toplumun vicdanına bırakıyorum. Filmlerimle ve düşüncelerimle özgür ve bağımsız duruşumu her platformda inatla sürdüreceğim. Bu, bu güzel ülkeye borcumdur."
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