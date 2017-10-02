Yönetmen Kaplanoğlu: Bunun adı açık bir faşizmdir

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, "24. Uluslararası Adana Film Festivali" ödül töreninde elini sıkmayan sunucu Meltem Cumbul'un tavrına ilişkin açıklama yaptı.

"Buğday" filmiyle festivalde "FİLM YÖN En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazanan Kaplanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşüncelerinin ve duruşunun, filmlerinden, yazılarından ve kitaplarından herkes tarafından bilindiğini söyledi.

"Toplumun vicdanına bırakıyorum"

Bugün Las Vegas'ta yaşananların altında da benzer bir "farklı olanı düşmanlaştırma" ve nefretin yattığına işaret eden Kaplanoğlu, şunları dile getirdi: