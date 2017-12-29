Yönetmen Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ'ın eşi Birsen Mayadağ, Haberturk'e yaptığı açıklamada, "Eşimi bu sabah 9:30'da kaybettik. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuklarım yurt dışında, akşam burada olacaklar. Cenaze detaylarını o zaman netleştireceğiz" dedi.

MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?

Mustafa Mayadağ, 1958 yılında İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi. İzmir Çınarlı Teknik Lisesinden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema Televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu 4 arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu. Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, Star TV ve Raks müzikte değişik kademelerde görev aldı.

Mustafa Mayadağ, bir çok ünlü şarkıcının kliplerini çeken isim oldu. Çektiği klipler arasında; 1996 - Sevdalıyım Hemşerim - Mahsun Kırmızıgül, 2000 - Asrın hatası - Serdar Ortaç yer alıyor.

Ayrıca Mayadağ, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın klibi ödülünü aldı.