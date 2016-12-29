YouTube’dan FETÖ sansürü

YouTube, 2015 yılında kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne bağlı STV’nin Nizama Adanmış Ruhlar adlı dizisindeki Rus büyükelçiye suikast sahnesinin 21 Aralık’taki Karlov Suikasti’ne olan büyük benzerliği hakkındaki haberleri yüzünden 24 TV’nin binlerce takipçili kanalını sansürledi. FETÖ lideri Fetullah Gülen’in diziler üzerinden mesaj gönderdiği geçmiş dönemde defalarca gündeme gelmiş konu basında geniş şekilde yer almıştı. Dönemin FETÖ yayın organlarından STV’de yayınlanan ve Karlov Suikastı ile birebir benzerlikler taşıyan Nizama Adanmış Ruhlar dizisinin iki yıl önce yayınlanan bölümündeki sahne de Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü, onlarca yayın kuruluşu ve gazete tarafından haberleştirildi.

FETÖ’CÜLER EMRETTİ, YOUTUBE KAPATTI

YouTube, Türkiye’deki birçok basın kuruluşu tarafından haberleştirilen ve binlerce YouTube kullanıcısı tarafından paylaşılan söz konusu video hakkında ESMEDYA bünyesindeki 24 TV’yi hedef aldı ve FETÖ’ye bağlı Küre TV tarafından yapılan sözde telif şikayeti sonrası hiçbir uyarı yapılmaksızın binlerce takipçili kanalı sansürledi.

TEK BİR İHTARDA BİLE BULUNMADAN...

Telif hakkı bahanesiyle şikayet edilen görüntüler birçok yayın kuruluşu tarafından kullanılmasına rağmen YouTube’un özellikle 24 TV’yi hedef alması ise açık bir sosyal medya operasyonuna işaret ediyor. ESMEDYA Dijital Yayınlar Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, “YouTube normal prosedürde ihtarda bulunur, ilk üç ihtarda işlem yapmaz, dördüncü ihtarın ardından da kapatır. Bize daha önce bir kez ihtarda bulunulmuştu. O da FETÖ’cüler tarafından yapılmış bir ihtardı. O ihtar için de 8 Şubat’a kadar zaman vardı. YouTube 24 TV’yi ihtarsız, uyarısız kapattı. Bu ESMEDYA’ya yapılmış bir operasyondur” dedi.

KÜRE TV AHTAPOTUN PROPAGANDA ARACI