YouTube’dan FETÖ sansürü
15 Temmuz’da millete kurşun sıkan darbeci alçakların uzantıları milli yayınları ile gündem belirleyen 24 TV’yi hedef aldı. FETÖ’cülerin talebi üzerine YouTube, 24 TV’nin binlerce takipçili kanalını kapattı.
YouTube, 2015 yılında kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne bağlı STV’nin Nizama Adanmış Ruhlar adlı dizisindeki Rus büyükelçiye suikast sahnesinin 21 Aralık’taki Karlov Suikasti’ne olan büyük benzerliği hakkındaki haberleri yüzünden 24 TV’nin binlerce takipçili kanalını sansürledi. FETÖ lideri Fetullah Gülen’in diziler üzerinden mesaj gönderdiği geçmiş dönemde defalarca gündeme gelmiş konu basında geniş şekilde yer almıştı. Dönemin FETÖ yayın organlarından STV’de yayınlanan ve Karlov Suikastı ile birebir benzerlikler taşıyan Nizama Adanmış Ruhlar dizisinin iki yıl önce yayınlanan bölümündeki sahne de Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü, onlarca yayın kuruluşu ve gazete tarafından haberleştirildi.
FETÖ’CÜLER EMRETTİ, YOUTUBE KAPATTI
YouTube, Türkiye’deki birçok basın kuruluşu tarafından haberleştirilen ve binlerce YouTube kullanıcısı tarafından paylaşılan söz konusu video hakkında ESMEDYA bünyesindeki 24 TV’yi hedef aldı ve FETÖ’ye bağlı Küre TV tarafından yapılan sözde telif şikayeti sonrası hiçbir uyarı yapılmaksızın binlerce takipçili kanalı sansürledi.
TEK BİR İHTARDA BİLE BULUNMADAN...
Telif hakkı bahanesiyle şikayet edilen görüntüler birçok yayın kuruluşu tarafından kullanılmasına rağmen YouTube’un özellikle 24 TV’yi hedef alması ise açık bir sosyal medya operasyonuna işaret ediyor. ESMEDYA Dijital Yayınlar Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, “YouTube normal prosedürde ihtarda bulunur, ilk üç ihtarda işlem yapmaz, dördüncü ihtarın ardından da kapatır. Bize daha önce bir kez ihtarda bulunulmuştu. O da FETÖ’cüler tarafından yapılmış bir ihtardı. O ihtar için de 8 Şubat’a kadar zaman vardı. YouTube 24 TV’yi ihtarsız, uyarısız kapattı. Bu ESMEDYA’ya yapılmış bir operasyondur” dedi.
KÜRE TV AHTAPOTUN PROPAGANDA ARACI
2014 yılında FETÖ’nün yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında Zaman Gazetesi, Samanyolu TV, Cihan Haber Ajansı gibi pek çok FETÖ propagandası yapan kuruma el konularak kayyum atanmış, bu kurumların sonrasında kapatılmasına karar verilmişti. Merkezi ABD’de bulunan Küre TV de FETÖ’cü kuruluşlara propaganda videoları sağlayan kuruluşlar arasında yer alıyordu. Sansür sonrası Uluslararası Medya Erformasyon Derneği Sosyal Medya hesabından attığı tweet ile YouTube’un skandal kararını kınadı.
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