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Yozgat'ta "ByLock" operasyonu: 7 tutuklama

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 10 eski polisten 7'si tutuklandı.

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Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen üç 4. sınıf emniyet müdürü, 2 komiser yardımcısı ve 5 polis memurunu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 4. sınıf emniyet müdürleri F.Ç. ve A.D, komiser yardımcıları M.G. ve A.Ö. ile polis memurları Ö.Ş, S.G. ve F.K. tutuklandı.

Zanlılardan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ö.K, polis memuru M.A ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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