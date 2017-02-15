Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen üç 4. sınıf emniyet müdürü, 2 komiser yardımcısı ve 5 polis memurunu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 4. sınıf emniyet müdürleri F.Ç. ve A.D, komiser yardımcıları M.G. ve A.Ö. ile polis memurları Ö.Ş, S.G. ve F.K. tutuklandı.

Zanlılardan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ö.K, polis memuru M.A ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.