Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

YSK açıkladı: Doğru oy nasıl kullanılır?

Referandum yaklaşırken, 16 Nisan günü sandık başında oy kullanacak olan vatandaşlar için YSK'dan önemli bir açıklama geldi. 'Doğru oy kullanma işlemi nasıl yapılır?' sorusuna açıklık getiren YSK yetkilileri, vatandaşlara 16 Nisan öncesi uyarıda bulundu. İşte, YSK tarafından yapılan 'Oy nasıl kullanılır?' açıklamasının detayları

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Referandumda oy kullanacak olanların nasıl oy kullanacaklarına dair yaşadıkları kafa karışıklığına Yüksek Seçim Kurulu son verdi. Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, doğru oy kullanma işleminin nasıl yapılacağını anlattı.
 
16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumuna ilişkin sosyal medyada oy kullanma işlemlerine ilişkin yapılan yanlış yönlendirmelere karşı Yüksek Seçim Kurulu doğru oyun nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlattı. Kullanılan oyların geçersiz sayılmaması için sandık başındaki görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, oy pusulasında beyaz bölümde ‘evet’, kahverengi bölümde ise ‘hayır’ seçeneklerinin bulunduğuna dikkat çekerek, vatandaşların tercih ettikleri kısmın üzerine ‘tercih’ mührünü basmalarını istedi.
 
Hem ‘evet’ hem de ‘hayır’ kısımlarının üzerine ve ‘evet’ ile ‘hayır’ın tam arasına ‘tercih’ mührünün basılmasının kullanılan oyu geçersiz kılacağını söyleyen Ali Kılıç, mührün; sadece tercih edilen kısmın üzerine basılması gerektiğini, oy pusulasının yırtılmaması ve karalanmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, oy kullanmak için sandık başına gideceklerin nüfus cüzdanlarını mutlaka yanlarında getirmeleri istendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Sıkıyönetimi kaldırıyoruz, bu da demokrasinin bir gereğiydi

Başbakan Yıldırım: Sıkıyönetimi kaldırıyoruz, bu da demokrasinin bir gereğiydi

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

Kaza geçirince bu işe başladı...

Kaza geçirince bu işe başladı...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA