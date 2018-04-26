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Cumhurbaşkanı aday gösterme tarihleri 4-9 Mayıs olarak belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi. Buna göre Cumhurbaşkanı aday gösterme tarihleri 4-9 Mayıs olarak belirlendi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.

Seçim takvimininde cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri belli oldu. Buna göre 4-9 Mayıs tarihlerinde aday gösterilebilecek.

İTTİFAK İÇİN SON TARİH 6 MAYIS

Takvime göre ittifak için son başvuru tarihi 6 Mayıs olacak. Milletvekilleri aday listeleri için son tarih 21 Mayıs olarak belirlendi.

YURTDIŞINDA 12 GÜNLÜK OY VERME SÜRESİ

Yurtdışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.

YSK Başkanı Sadi Güven Güven, bugün YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulunmuştu.

Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını bildiren Güven, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" diye konuşmuştu.

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