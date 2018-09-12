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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yurt başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 'Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızın yerleştirme sonuçlarını sizler için iki gün gibi rekor bir sürede tamamladık.' dedi.

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