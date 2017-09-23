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Yüksekova 'da 4 terörist öldürüldü

Hakkari Valiliği, Yüksekova İkiyaka Köyü Mezruk bölgesinde tespit edilen 4 teröristin Fırtına obüslerinin yaptığı atış sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle; "22.09.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi İkiyaka Köyü Mezruk bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu Fırtına obüslerinin yaptığı atış sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"

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