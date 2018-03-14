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Yüksekova'da bir asker, kaza kurşunuyla şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde tankın üzerindeki makineli tüfeğin bakımı sırasında ateş alması sonucu Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, şehit oldu.

  • DHA
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Yüksekova İlçesi'nde Dağlıca Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, bakımı yapılan makineli tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hemen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. 
 

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