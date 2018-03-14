Yüksekova'da bir asker, kaza kurşunuyla şehit oldu
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde tankın üzerindeki makineli tüfeğin bakımı sırasında ateş alması sonucu Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, şehit oldu.
- DHA
Yüksekova İlçesi'nde Dağlıca Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Piyade Onbaşı Yusuf Yavuz, bakımı yapılan makineli tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hemen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.