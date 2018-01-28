Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos Kardak'a yaklaştırılmadı
Türk botları Kardak'a çelenk atmak isteyen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u adaya yaklaştırmadı. Türk botlarından yapılan ikaz üzerine, Yunan bakanı taşıyan hücümbot bölgeden ayrıldı.
- İHA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbotu ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kardak’a yaklaştırılmadı” denildi.
Herhangi bir gerginlik olmadan yapılan ikaz üzerine Yunanistan heyetinin türk karasularını terk ettiği bildirildi.
TSK'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
BAŞBAKAN YILDIRIM KARDAK UYARISINDA BULUNMUŞTU
Kardak krizinin yıl dönümünde Yunanistan'a uyarılarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiç yakışık almaz. Bunu da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin." demişti.
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