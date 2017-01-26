Yunanistan tarafından iade edilmemelerine karar verilen 8 darbeci asker hakkında yokluklarında tutuklama kararı
FETÖ'nün darbe girişimi sonrası kaçtıkları Yunanistan tarafından iade edilmemelerine karar verilen 8 darbeci asker hakkında yokluklarında tutuklama kararı çıkarıldı.
- AA
FETÖ'nün darbe girişimi sonrası kaçtıkları Yunanistan tarafından iade edilmemelerine karar verilen 8 darbeci asker hakkında yokluklarında tutuklama kararı çıkarıldı.
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