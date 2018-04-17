Yunanistan, Türk İHA’ları karşısında çaresiz kaldı

Türkiye’nin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) üretmesi ve bu alandaki başarısı, Yunanistan’da endişeyle takip ediliyor. Kathimerini gazetesinden Vasilis Nedos’un askeri kaynaklara dayandırdığı analizine göre, Türkiye’nin Ege’de 1 İHA uçuşuna cevap vermek için, İHAsı bulunmayan Yunanistan’ın 3-4 jet kaldırması gerekiyor. Her bir jetin 1 saatlik uçuşunun maliyeti ise yaklaşık 10 bin 500 Euro. Türkiye’nin İHA teknolojisi için toplamda 250 milyon dolar harcadığına dikkat çekilirken, bir Yunan jetinin içindeki silahlar ve ekipman hariç değeri 25 milyon dolar civarında.

1 İHA için 4 uçak kaldırıyorlar

Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen kazada 1 jet ve 2500 saatten fazla uçuş tecrübesi olan 1 pilotun kaybedildiğine dikkat çekilen haberde, İHA’nın kaza yapsa dahi can kaybı olmayacağı için psikolojik üstünlüğü elinde tuttuğu ifade ediliyor. Son olarak Dalaman’dan gönderilen 1 İHA’ya cevap olarak 4 tane Yunan uçağının kalktığı hatırlatılarak, maliyet ve psikolojik üstünlük bakımından “savaşın Galibinin açık bir şekilde Türkiye olduğu” belirtiliyor.

ÇÖZÜM: ÖDÜNÇ İHA

Geçtiğimiz perşembe günü ABD ile imzalanan “teknolojik, lojistik destek anlaşması” ve askeri ortaklık anlaşması hayata geçirilen İsrail’den alınacak İHAlarla, Türkiye’nin bu teknolojik ve psikolojik üstünlüğüne karşı harekete geçen Yunan makamları kısa vadede aradaki farkı kapatmaya çalışıyor. Fakat Yunan Hava Kuvvetleri, Kathimerini’nin tabirine göre “müttefiklerden İHA ödünç alarak” bu durumun üstesinden gelinemeyeceğine dikkat çekiyor. Geleceğin hava savaş endüstrisinin temelinin İHA olduğu düşünüldüğünde Türkiye’nin yaptığı gibi yerli ve milli üretime bir an önce geçilmezse savaşın geri döndürülemez şekilde kaybedileceğini vurguluyorlar.

ÇİPRAS TÜRKİYE’YE MESAJ İÇİN GELİYOR

Diğer yandan Yunan hükümet kaynakları, Başbakan Aleksis Çipras’ın bugün Kaş’ın karşısındaki Meis adasını ziyaret edeceğini duyurdu. Meis adası, geçtiğimiz günlerde Türk helikopterine ateş açılan Ro adasının yanında yer alıyor. Çipras’ın burada yapacağı konuşmada Yunan basınının tabiriyle “Türkiye’deki Ege’deki sınır ihlallerine barışçıl çözüm mesajı” vereceği dile getiriliyor. Yunan liderin ateş açılan Türk helikopterine değinip değinmeyeceği ise merak konusu.

(Dirilişpostası)