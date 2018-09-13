Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü tutuklandı

Ayvalık'dan yasa dışı yollar ile Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ üyesi 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • IHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

9 Eylül'de Ayvalık'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden, Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığında görevliyken ihraç edilen Servet Ataseven, Antalya Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaparken ihraç edilen Serdar Okur, Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında teğmenken ihraç edilen Enes Özgen, Antalya Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuruyken ihraç edilen Abdullah Mahir Okur ve Ankara'da örgüte ait kapatılan özel etüt merkezinde öğretmenlik yapan Niyazi Üçok, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
 
Diğer şüphelilerin savcılıktaki işlemleri ise devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MİT Suriye´de eli kanlı teröristi böyle paketledi

MİT Suriye´de eli kanlı teröristi böyle paketledi

Demet Akalın Okan Kurt'tan boşandı sessizliğini bozdu!

Demet Akalın Okan Kurt'tan boşandı sessizliğini bozdu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA