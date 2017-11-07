Yunanistan'dan Almanya ve CHP'ye tokat gibi cevap: Türkiye isterse yapar

Türkiye, 1961’den beri hayalini kurduğu yerli otomobil için geçtiğimiz hafta tarihi bir adım atmış; 5 babayiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir araya gelerek çalışmalara başlamıştı. Türkiye’nin “Devrim” niteliğindeki girişimi, 3. havalimanıyla paniğe kapılan Almanlar’ı daha da telaşa sokmuş, Die Welt “Türkler beceremez, paralar çöpe gidecek” yorumuyla Berlin’in korkusunu dışa vurmuştu. Aynı zamanda CHP’li milletvekilleri de Almanlar’la aynı dili konuşmuş, yerli otomobil sürecini baltalayamaya çalışan ifadeler kullanmıştı.

“ERDOĞAN YAPAR”

Diriliş Postası'nın haberine göre, Yerli otomobil hazımsızlığı bulunan Almanya ve CHP’ye, cevap Yunan medyasından geldi. Yunan basını ve haber sitelerinde Türkiye’nin yerli otomobil üretebilecek bir ülke olduğu ifade edilerek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil için hayal kuruyor. Delice gibi duyulabilir fakat öyle değil. Bu projenin altyapısı komşumuzda var” düşüncelerine yer verildi.

3. HAVALİMANINDAN DAHA KOLAY

Türkiye’nin dev projeleri imza attığını ifade eden Yunan medyası, “Erdoğan'ın otomobil planı son derece gerçekçi. İstanbul'un kuzey kanadına Avrupa'nın en büyük havalimanını inşa ediyorlar. Otomobil tesisi kurma ve üretime başlama işi, devasa havaalanına kıyasla kesinlikle daha kolay” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin yerli otomobil hamlesi sadece otomobil üreten ülkelerde değil aynı zamanda komşumuz Yunanistan’da da büyük yankı buldu. Yunan medyası ise Türkiye’nin bu hamlesini halkı ve yerinde bularak Almanya’nın hayal kırıklığı yaşayacağı fikrini işledi.

HAYAL GERÇEK OLACAK

Yunan basını ve haber sitelerinde Türkiye’nin yerli otomobil üretebilecek bir ülke olduğu ifade edilerek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil için hayal kuruyor. Delice gibi duyulabilir fakat öyle değil. Bu projenin altyapısı komşumuzda var” düşüncelerine yer verildi.

TÜRKİYE ÖNDE GELEN ÜLKE

Yunan basını, Türkiye’de özellikle yerli pazar için geçmişte Fiat ve Ford işbirliğiyle otomobil üretildiği, Volkswagen, Opel, Renault gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye’de tesislerinin bulunduğunun altı çizilerek “Bu markalar, üretimlerinin bir kısmını Türkiye’de gerçekleştiriyor. Komşumuz bu alanda Avrupa’nın en önde gelen ülkelerinden” görüşlerine gazetelerinde yer verdi.

ALMANLAR’I İTALYAN İŞBİRLİĞİ BİTİRİR

Türkiye’nin kendi otomobilini üretmesinin Almanya’yı yakından ilgilendirildiğini ifade eden Yunan medyası “Böylesine ciddi bir iş için gerekli aşamaları Türkler iyi biliyor. Almanlar’a göre: ‘Türkler, yapım aşaması ve tasarım konusunda bir hiçler. Araba üretmek yüksek tecrübe gerektiren ve sarp bir iş.’ Ancak Türkiye bu zorluğu da işbirliği ile atlatabilir” fikrini savundu.

Türkiye’nin bu zorluğu da İtalya ile işbirliği yaparak aşabileceğini savunan Yunan gazeteleri “İtalya’nın Torino kenti (Fiat’ın anayurdu), Stuttgart’tan (Mercedes ve Porsche’nin anayurdu) o kadar da uzak değil.

İtalyanlar ile geçici bir işbirliğine girerler ve tecrübe oluşturma konusunda istediklerini alırlar” şeklinde çözüm önerdi.

OTOMOBİL HAVALİMANINDAN KOLAY

Türkiye’nin dev projeleri imza attığını ifade eden Yunan medyası İstanbul’da yapımı devam eden 3. havalimanı Projesi’nin yerli otomobil projesinden çok daha zor olduğu belirtildi. Gazeteler “Erdoğan’ın otomobil planı son derece gerçekçi. İstanbul’un kuzey kanadına Avrupa’nın en büyük havalimanını inşa ediyorlar. 2018’in sonuna kadar 3 hat, 2024 sonuna kadar 5 ve 2028 sonuna dek de 6 hattın tamamını kullanıma açacaklar. Otomobil tesisi kurma ve üretime başlama işi, devasa havaalanına kıyasla kesinlikle daha kolay” görüşlerine yer verdi.

YERLİ OTOMOBİL AB KOZU OLUR

“Erdoğan, otomobilin bir ülke için ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Mercedes ve BMW Almanya için, Peugeot ve Citroen Fransa için, Volvo da İsveç için kilit öneme sahip. Erdoğan’a göre, araba üretip ihraç eden bir ülke, daima güvenilir bir ülkedir. İngiltere’de oto sanayiinin çöküşünün ardından, bir endüstriyel ülke olarak İngiltere’nin ününün azaldığını hatırlatmakta fayda var” şeklinde haberlere yer veren Yunan gazeteleri “Erdoğan, yerli otomobil üretiminde başarıya ulaşırsa, AB ile müzakerelerde bunu koz olarak bile kullanabilir. ‘Ya bizi birliğe alırsınız da ilişkileri bitiririz’ diyebilir” sözleriyle de adeta Avrupa Birliği’ne mesaj gönderdi. Ayrıca Türkiye’nin ucuz ve güvenli otomobilinin Almanya’yı ekonomik açından da tehdit edeceğinin de altı çizildi.