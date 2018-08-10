Yunanistan'dan teröristlere 'iade' koruması

Adalet Bakanlığı, 2008-2018 döneminde Yunanistan'da olduğu belirlenen DHKP-C ile PKK mensuplarının iadelerini istedi. Bakanlık, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin iadelerine yönelik bu ülkeye dosya gönderdi.

Bu kapsamda, son 10 yılda FETÖ'den 20, PKK'dan 4, DHKP-C'den 33, aşırı sol terör örgütlerinden 9 olmak üzere 66 örgüt mensubunun iadesi talep edildi.

Talepleri inceleyen Yunanistan yargısı, bugüne kadar hiçbir terör örgütü üyesinin Türkiye'ye iadesini kabul etmedi.

39 iade talebine ret cevabı

Yunanistan, terör gerekçesiyle istenilen kişilerden 39'u ile ilgili iade talebini reddetti. Reddedilenler arasında FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan darbeci askerler de bulunuyor.

FETÖ üyelerine yönelik gönderilen yeni delilleri de dikkate almayan Yunanistan, DHKP-C ve PKK mensuplarına yönelik talepleri karşılamayı da tercih etmedi.

Teröristlerle ilgili iade taleplerine kulak tıkayan Yunanistan yargısı, 24 teröriste ilişkin talepleri değerlendirmeyi sürdürüyor. 3 kişiyle ilgili talep ise ölüm ve vazgeçme gibi nedenlerden dolayı düştü.