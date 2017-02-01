Yunuseli Havaalanı 16 yıl sonra açıldı

Bursa'da 2001'de kapatılan ve bugün yeniden hizmete açılan Yunuseli Havaalanı'nda, Bursa-İstanbul arası mesafeyi 20 dakikaya indirecek uçak seferlerinin ilki gerçekleştirildi.

Bursa'da, Yenişehir Havalimanı'nın yapılmasının ardından 2001'de kapatılan Yunuseli Havaalanı, 16 yıl aradan sonra yeniden hizmete açıldı.

Açılışın ardından, Bursa-İstanbul arası mesafeyi 20 dakikaya indirecek uçak seferlerinin ilki de gerçekleştirildi.

İlk etapta Bursa-İstanbul seferlerinin yapılacağı Yunuseli Havaalanı, hem farklı destinasyonlara yönelik seferler hem de uçuş ve havacılık eğitimleriyle eskisinden daha aktif kullanılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yunuseli Havaalanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehir içi ulaşım için her zaman çok çalıştıklarını söyledi.

İSTANBUL - BURSA 15-20 DAKİKA

Kullanılacak uçakların denizden kalkıp karaya, karadan kalkıp denize de inebildiğini anlatan Altepe, şöyle devam etti: "Artık havaalanımız açıldı. Buradan Haliç'e seferleri, yarından itibaren başlatmış oluyoruz. Bu havaalanı, Bursa'ya ulaşımı rahatlatacak. İnsanlar, İstanbul'a geliyor ama Bursa'ya gelmeye üşeniyor. Çünkü uzun yol, uzun bir trafik. Şimdi ise iki şehir arası 15-20 dakika. Buradan sadece Haliç ile değil, ilerleyen zamanlarda 3. havaalanı ile de bağlantı kurulacak”

"ŞİMDİDEN 60 UÇAK BAŞVURDU"

Altepe, üretim, turizm ve sanayi için havayolunun şart olduğunu vurgulayarak, "Bu havaalanı, hiçbir şeye rakip değil, sadece kendi çapında çalışacak bir havaalanı. Şimdiden 60 uçak başvurdu. Burada sadece uçaklar da uçmayacak, pilot eğitimleri, diğer havacılık etkinlikleri, araçların, cihazların bakımları da yapılacak" dedi.

"SİYASİ HAVAALANI PROJESİ"

Eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da Bursa'nın ticaret hacmi açısından dünyadaki birçok ülkenin önünde bulunduğunu, kente hizmet sunmanın bu yüzden çok önemli olduğunu söyledi.

Havaalanının bir sorumluluk bilinciyle hizmete sunulduğunu aktaran Ala, şunları kaydetti: "Hızlı gelişmek, hızlı kalkınmak, hız demektir. İşte bu havaalanı, bu anlayışın bir ürünü olarak hizmete sunuluyor. Bursa'ya sunulan bu hizmetler gibi Türkiye'nin 2023 hedeflerine, 2071 vizyonuna daha hızlı varabilmek, işleri daha çabuk yapabilmek, engelleri kaldırabilmek için sadece fiziki havaalanları yapmıyoruz. Şimdi sizin önünüze siyasi havaalanı projesi getiriyoruz; o da yeni anayasa değişikliği. Sunduğumuz yeni anayasa değişikliği, siyasi havaalanı yapmak demektir. Belli bir mesafeye geldik ama yetmez. Çok daha fazlasını bekleyen 80 milyona yaklaşmış nüfusumuz, gönül coğrafyamız var."