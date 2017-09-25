Yurtta Sulh Konseyi üyesi general Konseyde kimler olduğunu bilmiyormuş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 52 kişi hakkında açılan davanın sanıklarından ve Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden eski Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in savunması alındı.

"Konseyin kimlerden oluştuğunu halen bilmiyorum"

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada hakkındaki darbeye iştirak ettiği yönündeki iddiaları reddeden, kimseye silah doğrultmadığını, cephanelikten hiçbir yere mühimmat sevkiyatı yaptırmadığını savunan sanık Kırker, günah keçisine dönüştürülmek istendiğini ileri sürdü.

Darbeciler tarafından oluşturulan 38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi'nden haberdar olmadığını iddia eden sanık Kırker, "Konseyin kimlerden oluştuğunu halen bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tankların hazırlanması yönünde emir vermediğini öne süren Kırker, "Sıkıyönetim ve darbe içerikli bir emir almadım. Bu nedenle kimseye de bu yönde bir emir vermedim. Erdoğan Akyol'a, 'Ayrıntılı planlamayı karargahta vereceğim.' şeklinde bir beyanım da olmamıştır. Birlikten 2 tankın çıkışıyla ilgili bir emrim ve bilgim de yoktur. Cephanelik kapsısının kırılması olayından haberim de yoktur." beyanında bulundu.