Yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulması 27 Temmuz'da

Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile gerçekleşen Kanlı Ay tutulması, görsel bir şölen sunacak. Yaklaşık 1 saat 43 dakika sürmesi beklenen tam tutulmanın, gölgeli, yarı gölgeli ve tam gölgeli tutulma anı yaklaşık 5 saat 40 dakika sürecek. Tutulma Asya, Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve Güney Amerika’nın büyük bir bölümünde gözlemlenebilecek. Türkiye'den tutulmanın neredeyse tamamı izlenebilecek.

Türkiye'de tutulma saat kaçta başlayacak?

Türkiye'de kanlı ay tutulmasının ilk aşaması olan gölgeli tutulma 27 temmuz akşamı 20:10 civarında başlayacak ve 22:30'da tam kanlı ay tutulmasına geçilecek. Tam tutulma anı 28 Temmuz 00:10'a kadar devam edecek ve ardından yarı gölgeli ve gölgeli tutulma yaşanarak 02.30 civarında tutulma son bulacak.

Tutulmayı izlemek için özel bir ekipmana gerek duyulmayacak. Gökyüzünü görebileceğiniz bulutsuz bir ortamda ilk saatlerde Güneydoğu, ilerleyen saatlerde ise Doğu yönüne bakmanız yeterli olacak.

Ayrıca tutulma anında kızıl hale gelecek olan Ay'a kızıl gezegen Mars eşlik edecek. Son15 yılın dünyaya en yakın konumunda olacak Mars gezegeni tutulma boyunca Ay'ın sağ alt tarafında kızıl bir yıdız gibi görülecek.

Tulmanının baştan sona tamamen izlenebileceği alan (turuncu bölge) ve sırasıyla tutulmanın (koyudan açığa doğru görüş azalıyor) izlenebileceği bölgeler