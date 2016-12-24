Aydýn merkezli 4 ilde uyuþturucu operasyonu: 12 tutuklama
Aydýn merkezli 4 ilde düzenlenen uyuþturucu operasyonunda, gözaltýndaki 12 kiþi tutuklandý.
- AA
Aydýn Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerinin uyuþturucu ticareti yapanlara yönelik Aydýn, Ýstanbul, Ýzmir ve Siirt'te bazý adreslere düzenlediði eþ zamanlý "Þafak" adlý operasyonda gözaltýna bulunan 17 þüpheli iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, Nazilli adliyesine sevk edildi.
Savcýlýktaki sorgularýnýn ardýndan, mahkemeye sevk edilen zanlýlardan 12'si tutuklandý, diðerleri adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý.
Aydýn, Ýstanbul, Ýzmir ve Siirt'te bazý adreslere eþ zamanlý "Þafak" adlý operasyon düzenlemiþ, adreslerde yapýlan aramalarda 44.8 gram metamfetamin, 812 gram esrar, 6 uyuþturucu hap, 2 av tüfeði, 23 av tüfeði fiþeði ele geçirilmiþ, 29 kiþi gözaltýna alýnmýþtý.
Þüphelilerden 11'i mahkemece adli kontrol þartýyla serbest býrakýlmýþ, B.Ö. ise "Terör örgütü PKK'ya üye olmak ve uyuþturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanmýþtý.
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