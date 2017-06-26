Zekai Paşa El Bab'ta bayram namazında minbere çıktı
Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı El Bab'ta bayram namazında minbere çıktı.
Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından El Bab'tan çok çarpıcı iki fotoğraf paylaştı.
Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı El Bab'ta bayram namazında minbere çıktı. 67 şehidin verildiği operasyonda Türkiye hem kendi sınırını hem de El Bab'ı teröristlerden temizledi.
Zekai Aksakallı Paşa minberde askerlere hitap ediyor.
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