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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriyeli vatandaşlar köylerine dönmeye başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) ile Afrin'de ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriyeli vatandaşlar köylerine dönmeye başladı.

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TSK ve ÖSO'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 57. gününde devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında birçok köy teröristlerden temizlenirken, 3 bin 567 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Suriyeli vatandaşlar ise teröristlerden temizlenen Dersuvan bölgesindeki köylerine yavaş yavaş dönmeye başladı.

 

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