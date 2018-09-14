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MİT Suriye'de 9 teröristi yakalayarak Hatay'a getirdi

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerimizin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist, Suriye'de MİT tarafından yakalanıp Hatay'a getirildi.

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Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerimizin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist, Suriye'de MİT tarafından yakalanıp Hatay'a getirildi.

MİT tarafından Afrin'de yakalanan 9 terörist sorgulanmak üzere, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Hatay Valisi Ata, yakalanan teröristlerin Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesine karıştıklarını bildirdi.

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