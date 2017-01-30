Zeytinburnu'nda yangın paniği

Olay, Zeytinburnu Demirciler Sitesi 10'uncu yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerinde bulunan bir çalışan yanarak yaralandı. Vücudunun bir bölümü yanan işçi kendi imkanları ile çevrede bulunan bir hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.