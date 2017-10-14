Zeytinyağının fiyatına kanmayın

Zeytindostu Derneği, TVlerde ‘Tanıtıcı reklam’ kuşağı adı altında pazarlanan bazı zeytinyağlarında hile tespit edilmesi üzerine, söz konusu reklam filmlerinin kaldırılması için RTÜK’e başvuruda bulundu.

Zeytinyağı sektörünün kanayan yaralarından tağşişe (Hileli karışım yağ) televizyon reklamları da alet edilmeye başlandı. Bir dönem sahte balda yoğun olarak uygulanan yöntem zeytinyağına da sıçradı. Bu yolla tanıtımı yapılan bir ürünün analiz raporlarında tağşiş çıkması üzerine Zeytindostu Derneği harekete geçti. Vatandaşları kandırmaya yönelik bu reklamın kaldırılması için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) resmi başvuruda bulunan derneğin Başkanı Murat Çetin, “Dernek olarak sürecin takipçisi olarak tüketicilerin sağlığıyla oynanmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Yetkilileri harekete geçirmek istediklerini söyleyen Çetin, tüketicilere de “Piyasa fiyatının altında çok satılan yağlara itibar etmeyin” uyarısında bulundu.

BAŞVURUMUZU YAPTIK

Gıda sahtecilerinin sahte baldan sonra zeytinyağında da vatandaşları benzer yöntemlerle kandırmaya çalıştıklarını söyleyen Zeytindostu Derneği Başkanı Murat Çetin, Zeytindostu Derneği olarak kalite ve tağşiş konusundaki hassasiyetlerini sürdürdüklerini kaydetti. Çetin konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Televizyonda yayınlanan bir reklamdaki ürünün analiz raporları göstermektedir ki söz konusu zeytinyağı başka yağlarla karıştırılmış ve saf değildir. Tüketicinin bu şekilde kandırılmasına kayıtsız kalmayacağımızı göstererek reklamın kaldırılması yönünde şikayetimizi RTÜK’e dilekçe yazarak ilettik. Reklamın hala TVlerde gösterilerek kamuoyunu aldatmaya devam etmelerini engellemek amacıyla RTÜK›e 12.10.2017 tarihinde yayından kaldırılması için başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Tüketicileri gerçek piyasa değerinin altında satılan yağlara karşı da uyaran Çetin, kullanılan çeşitli pazarlama yöntemlerine kanılmamasını tavsiye ederek, “Halen telefonla arandığında tağşişli yağın satışının devam ettiğini görüyoruz. Girişimlerimiz sayesinde bu tip hileli gıda ürün pazarlayan reklamların yasaklanmasını sağlamak amacındayız. Gerçek piyasa fiyatlarına göre çok daha ucuz fiyatlara satışlar yapılıyor. Bu kesinlikle mümkün değil. Bu anlamda kamuoyunun dikkatini çekmeyi, yetkilileri harekete geçirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

KONSEY İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDU

RTÜK nezdinde girişimde bulunan Zeytindostu Derneği’nin yanı sıra Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi de (UZZK) söz konusu reklam hakkında Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak yasal takibat başlatılması talebinde bulundu.